Добро пожаловать:

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в систему кликандер и контекстно-тизерной рекламы

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Мы предлагаем рекламодателям качественную аудиторию и привлечение клиентов в проекты через кликандер, тизеры и контекст.
А владельцам сайтов заработок на размещении рекламных блоков + JS-кода кликандера (покликовая оплата до 150 р за 1000 хостов).
Так же выкупаем трафик по прямой ссылке!
Регистрация в системе через соцсеть за 1 клик!

Выплаты для вебмастеров моментальные на PAYEER, Я.Деньги, Киви. Минимальная сумма на выплату от 1 руб.



Вебмастеру

  • Быстрый старт
  • Высокая прибыль
  • Выплаты моментально
  • Асинхронный код
  • Адаптивный дизайн
  • Realtime статистика
  • Помощь в настройке
  • Техподдержка 24/7
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Рекламодателю

  • Качественный трафик
  • 3 формата: тизеры, контекст, кликандер
  • Детальный таргетинг
  • Realtime статистика
  • Детальные отчёты
  • Помощь в настройке
  • Модерация 24/7
  • Техподдержка 24/7
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