Добро пожаловать:

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в систему кликандер и контекстно-тизерной рекламы

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Мы предлагаем рекламодателям качественную аудиторию и привлечение клиентов в проекты через кликандер, тизеры и контекст.

А владельцам сайтов заработок на размещении рекламных блоков + JS-кода кликандера (покликовая оплата до 150 р за 1000 хостов).

Так же выкупаем трафик по прямой ссылке!

Регистрация в системе через соцсеть за 1 клик!



Выплаты для вебмастеров моментальные на PAYEER, Я.Деньги, Киви. Минимальная сумма на выплату от 1 руб.