Добро пожаловать:
в систему кликандер и контекстно-тизерной рекламы
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Мы предлагаем рекламодателям качественную аудиторию и привлечение клиентов в проекты через кликандер, тизеры и контекст.
А владельцам сайтов заработок на размещении рекламных блоков + JS-кода кликандера (покликовая оплата до 150 р за 1000 хостов).
Так же выкупаем трафик по прямой ссылке!
Регистрация в системе через соцсеть за 1 клик!
Выплаты для вебмастеров моментальные на PAYEER, Я.Деньги, Киви. Минимальная сумма на выплату от 1 руб.
Вебмастеру
Добавить сайт
- Быстрый старт
- Высокая прибыль
- Выплаты моментально
- Асинхронный код
- Адаптивный дизайн
- Realtime статистика
- Помощь в настройке
- Техподдержка 24/7
Рекламодателю
Создать кампанию
- Качественный трафик
- 3 формата: тизеры, контекст, кликандер
- Детальный таргетинг
- Realtime статистика
- Детальные отчёты
- Помощь в настройке
- Модерация 24/7
- Техподдержка 24/7